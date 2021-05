Reubicación de comunidades de La Popa sigue en espera

Este fallo fue producto de una acción popular interpuesta por la exdefensora del Pueblo, Irina Junieles, y coadyuvada por la fundación Ecopopa, con el objetivo de proteger el medio ambiente en este ecosistema que ha sido deteriorado por la deforestación, pero a la fecha no se ha cumplido.

Las comunidades a las que Zúñiga hace referencia son Kennedy, El Hoyo, Lomas del Rosario, La Boca del Diablo y La Bendición de Dios, donde hay unas 2.500 casas ocupando un espacio que no les pertenece.

El fallo emitido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena en 2017 y confirmado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en 2018, donde se indica que deben censar, reubicar y hacer una reforestación en el espacio donde hoy se encuentran ubicadas estas cinco invasiones en el cerro de La Popa, aún no ha sido cumplido por la Alcaldía ni el EPA”, expresó Rafael Zúñiga Pardo, presidente de la fundación Ecoparque Histórico y Cultural La Popa (Ecopopa). ( Lea aquí: Distrito deberá reubicar cinco invasiones de La Popa )

Lo ocurrido

Además, se explica que el Distrito debe ejecutar una política pública de protección integral del cerro y que al Establecimiento Público Ambiental (EPA) le corresponde implementar un plan de protección ambiental integral en esta área. Todo esto debía darse en un plazo de 18 meses, donde la reubicación de las familias que están en el sector sería el principal punto, por estar asentadas en una zona de extrema vulnerabilidad.

“Nosotros, en vista de que la Alcaldía no ha hecho nada, y al ver que estaban haciendo nuevas invasiones, le enviamos un oficio a la Alcaldía, pero tampoco hicieron nada y ahí está la Ciudadela Venezolana (una nueva invasión)”, explicó Zúñiga, agregando que por ello interpusieron un incidente de desacato contra el alcalde y contra el director del EPA.

Este incidente de desacato se presentó el año pasado, pero sigue pendiente el fallo, toda vez que el Juzgado Séptimo se declaró impedido para continuar con el caso y “tardaron cinco meses para trasladarlo al Juzgado Octavo. Se realizó una audiencia donde el EPA y la Alcaldía aportaron una documentación, alegando que habían hecho el censo”.

Según el presidente de Ecopopa, dicha información no sería cierta, pues lo que en realidad hicieron fue “una caracterización e inventario de 500 viviendas que están en alto riesgo en La Popa, el cual es el objeto social para cumplir la calamidad pública, que está desde el gobierno de Manolo Duque. Esto lo sabemos porque pusimos una acción de tutela a la entidad que supuestamente la realizó, para que nos corroboraran si de verdad hicieron o no el censo y alegaron que no fue así. Seguimos esperando para que se cumpla el fallo y que salga el del incidente de desacato para que se pueda recuperar este ecosistema”.

Lea aquí: “Que nos legalicen o que nos reubiquen”: Bendición de Dios