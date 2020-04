Runner, de los carteles a los ludos durante la cuarentena

‘El papá de los ludos’

“Pues sí, entonces ya yo sabía hacer mis ludos, pero cuando los pintaba, era a puro conocido. Me decían, ‘Runner, hazme un parqués ahí’ y yo lo hacía. Pero ahora ya vamos pa’ dos meses que no hacemos carteles porque no hay espectáculos por la cuarentena, y tocó volver”, afirma.

La vida en cuarentena

Apenas llega a su taller, busca sus cosas y comienza a trabajar, compra entre 20 y 25 tablas para empezar. “Yo los marco a lápiz y los hijos míos le echan los colores. Ahora no sé por qué no han llegado, es que como ahora andan pidiendo cédula a veces se demoran. Somos cuatro nada más, dos pintando y dos echando colores”, dice.

Luego de los colores los ponen a secar al sol, le dan una segunda mano de pintura, trazan las líneas, ponen los seguros y las salidas, algún mensaje que pida el dueño y por último la firma ‘Runner’.

“Aquí si se hacen veinte ludos, los veinte se venden. A veces más, sino que ahora como están pidiendo cédula y eso la gente se abstiene de venir para acá”, comenta. Sin embargo, aunque le ha ido bien asegura que no es lo mismo que con los carteles de picó.

“Para un espectáculo en la Plaza de Toros hacíamos 600 carteleras y esas las pagan a 1.500, y también pintábamos paredes, hacíamos pies de postes, y así como se pintaba champeta, también se pintaban salseros, un poco de eventos se cayeron con la cuarentena, la diferencia se ha notado empila”, manifiesta.

“¿Y no te da miedo salir?”, le pregunto. “Pues a mí me toca venir todos los días, porque imagínate, todos estos años pintando. Igual yo me aparto por acá y la autoridad me dice que me ponga el tapabocas y yo me lo pongo porque igual tengo que hacerles caso”, afirma.

A la cuestión de si la cuarentena se prolongará o no, no parece darle mucha importancia, pues según él, “entre más suban la cuarentena, más se irán vendiendo los ludos”, y por ende, le irá mejor.