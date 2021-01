Salvavidas y Distrito firman convenio para contratación

“Nosotros queremos que nos cumplan los compromisos pactados, hemos estado trabajando sin contratación, sin ARL, hasta sin almuerzo. No tenemos garantías, por eso decidimos hacer esta protesta pacífica. Queremos que venga el alcalde, que se haga una mesa técnica y que salgan los contratos”, explicó Oyola.

Nos han incumplido. Nos dijeron que el 12 de enero firmaríamos los contratos y no ha sido así, por eso hoy (ayer) estamos aquí protestando, pues tenemos más de 21 años siendo salvavidas y no han creado la carta provisional que es lo que se necesita para que el cuerpo de salvavidas sea permanente”, dijo Marvin Oyola, uno de los protestantes.

¿Qué ha pasado?

“Nosotros nos habíamos reunido con el director de Distriseguridad y el secretario del Interior, quienes nos dijeron que el 12 de enero ya íbamos a firmar los contratos, pero los días han pasado y no se ha dado. Somos padres de familia y necesitamos nuestros contratos y pagos, ya que hemos trabajado sin garantías”, explicó otro de los salvavidas, quien además añadió que “a algunos nos deben vacaciones de administraciones pasadas”.

El 31 de diciembre del 2020 finalizó el contrato que estas personas tenían con la Alcaldía, sin embargo, ellos continuaron trabajando pues desde el Distrito les habían indicado que el proceso de contratación se daría, pero debido a que el Concejo Distrital de Cartagena no aprobó las vigencias futuras, no han podido hacer la contratación. En estas mismas circunstancias se encuentran los vigilantes de las instituciones públicas.

Para darle fin a la protesta dentro del muelle de La Bodeguita y resolver las inquietudes del personal de apoyo de las playas, el alcalde William Dau se reunió con ellos en las instalaciones de Corpoturismo, donde además estuvieron el secretario del Interior, David Múnera; el director de Distriseguridad, Luis Enrique Roa; el capitán de Navío, Darío Eduardo Sanabria Gaita, Capitán de Puerto de Cartagena; y el general Luis Carlos Hernández Aldana, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

Durante el encuentro, el mandatario mayor le recordó a los salvavidas que “debido a la no aprobación de las vigencias futuras que solicitó al Concejo Distrital no fue posible prolongar por dos meses más el contrato de la vigencia 2020, para que en el arranque del presente año no se presentaran inconvenientes con el pago de los salarios”.

Después de esto, ambas partes firmaron un compromiso, donde quedó estipulado un acuerdo para los nuevos contratos de la vigencia 2021, los cuales se darían en unos días.

“Ellos venían laborando hasta el 31 de diciembre del 2020 con un convenio, y nosotros solicitamos al Concejo que nos aprobara unas vigencias futuras para una cantidad de motivos, incluyendo los salvavidas. De haberse autorizado esas vigencias, hubiésemos podido postergar el contrato por uno o dos meses mientras que adelantaba el nuevo, pero como no lo autorizaron, tenemos los mismos inconvenientes del año pasado”, acotó Dau.

Al finalizar la reunión, el Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, representados por Víctor Torres, señaló que “se firmó el convenio a través del cual se nos garantiza que tendremos contratos durante todo el año, lo que garantiza nuestra estabilidad laboral, mientras se soluciona de fondo el tema de los salvavidas que venimos desempeñando esta labor desde hace más de 20 años”.