Sanandresanos atrapados en Cartagena piden volver a la isla

Ahora, la situación se repite pero de manera inversa. Varios isleños residentes en Cartagena le manifestaron a El Universal que están desesperados por volver a SAI pero no ha sido posible porque sus autoridades supuestamente no les permiten el retorno a través de vuelos humanitarios.

Solo piensan en viajar

Ahora, a través de un grupo de Whatsapp en el que comparten experiencias, permanecen conectados y unidos, luchan para lograr un mismo fin: que se les permita el retorno a San Andrés.

“Yo estudié aquí enfermería, estaba en la etapa de prácticas profesionales, pero me cogió la pandemia y han pasado varios meses en los que no he podido hacer nada. Necesito volver a mi casa, con mi familia, mientras todo eso pasa, pero el gobernador de la isla nos tiene abandonados. Después que nos hicieron conseguir la plata para costear los gastos del transporte, nos salieron con que ya no estaban autorizados los vuelos humanitarios, es injusto”, manifestó Adriana Víctor Buelvas, una de las líderes de su grupo poblacional.