Sancionan cuatro establecimientos en Cartagena por incumplir normas

En medio de las caravanas de seguridad que realiza la Alcaldía para velar por el cumplimiento del Decreto 0586 del 31 de mayo de 2021, que regula el toque de queda, cuatro establecimientos fueron sancionados.

El operativo contó con la presencia del alcalde de Cartagena William Dau quien destacó el buen comportamiento de la mayoría de los ciudadanos.

“Quise salir en la noche del sábado en caravana con la Policía Metropolitana, y durante el recorrido por diferentes barrios quedé gratamente sorprendido porque no hubo indisciplina social, el comercio cumplió con los horarios de cierre, la gran mayoría de ciudadanos estaban en sus casas; sin embargo, había personas que no cumplían con el toque de queda, pero no se vieron aglomeraciones”, dijo Dau.

El recorrido se realizó en barrios de las tres localidades, donde los establecimientos sancionados fueron la Licorería La Planta (El Recreo) con diez días de suspensión; Gastrobar El Imperio (El Recreo) con tres días de suspensión; Mundial Academia de Billar (San Fernando) con cuatro días de suspensión; y Club La Tertulia Vallenata (San Fernando) con cinco días de suspensión.