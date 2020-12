“Se cortó el pie en la piscina del hotel y no había médicos”: abogado

“En todo ese tiempo el menor gritaba de dolor y no había nadie que lo ayudara ni siquiera los responsables del hotel se acercaron a ver en qué más podían ayudar”, indicó el abogado señalando que “al menor lo atendieron en el Hospital de Bocagrande con el seguro médico de ellos, no del hotel. Al menor le tomaron unos puntos y estuvo en silla de ruedas 10 días hasta que llegaron a Argentina, donde le hicieron exámenes médicos más especializados”.

Según denuncian, el menor fue llevado a la enfermería del hotel, pero la enfermera no sabía que hacer y no había un médico, por lo que tuvieron que esperar 2 horas y 30 minutos para que llegara una ambulancia y lo trasladarán a un hospital de la ciudad.

Así se ve el pie del menor. // Cortesía

Hoy en día, según el abogado, Felipe no puede usar zapatos y tiene la marca de la herida, además “en un examen de fuerza que se le realizó, salió que no tendrá la misma funcionalidad física de antes, lo que quiere decir que este menor amante del fútbol, no podrá seguir su sueño”.

Acciones legales

A pesar de que el hecho ocurrió en julio del año pasado, solo hasta este año y después de recopilar toda la información necesaria la familia decidió dejar en manos de la justicia todo este proceso.

“Tuvimos una audiencia de conciliación, pero no se llegó a lo esperado, por eso interpusimos la demanda y estamos en este proceso legal en curso y estamos dando a conocer lo ocurrido para que no le pase esto a más nadie”, finalizó el abogado.

El Universal se comunicó con la cadena de hoteles Decamerón, quienes señalaron que “justificando los instrumentos legales que la ley confiere, citaron a la compañía a un centro de conciliación, atendimos el llamado a la audiencia, donde ambas partes planteamos las posiciones, pero no se llegó a un feliz término de la audiencia. A la fecha a la compañía no le han notificado la admisión de la demanda y sobre lo ocurrido, actuamos de acuerdo a los requerimientos permitidos”.