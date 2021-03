Se encadenó en la Plaza de la Aduana para que le devuelvan el trabajo

El señor Carmelo Hernández, de 47 años, llegó a las 6 de la mañana de hoy a los bajos de la Alcaldía de Cartagena y se encadenó a modo de protesta para exigir que lo reintegren a su anterior cargo como ayudante en el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

Este ciudadano, residente en el barrio Ternera, inició una huelga de hambre y asegura que no la terminará hasta que lo atiendan y le den respuestas a sus peticiones.

Según él, duró más de 13 años vinculado al Dadis realizando diversas funciones como mensajería, pero en septiembre del año 2020 fue desvinculado y en su reemplazo llegó alguien a través de concurso.

“Estoy aquí encadenado en protesta contra la administración, han vulnerado mi derecho a la protección laboral reforzada, yo soy una persona con enfermedad de Parkinson y han desconocido todo eso. Me sacaron de mi trabajo en el que estaba en provisionalidad pero ya tenía 13 años. No sé dónde voy a conseguir empleo a estas alturas, sobre todo con mi enfermedad, a mi edad y así enfermo muy difícilmente se me va a abrir una puerta en alguna empresa”, aseguró el manifestante.

Hernández contó que al momento de su desvinculación sí le garantizaron todas las acrecencias laborales, sin embargo, más allá de ese reconocimiento lo que él solicita es que nuevamente le den el trabajo.