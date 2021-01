Se está secando la ciénaga de La Virgen

“A veces uno va navegando con su bote y cuando se da cuenta está varado, porque encuentra el terreno seco y no da para más. Le queda a uno el agua por los tobillos y le toca bajarse”, relata Jaime Bohórquez, presidente de la Asociación de Pescadores de La María (Asopesmaría).

“La situación es bastante precaria sobre la ciénaga. Hay más de 100 pescadores que viven del diario que recogen y es una lástima que esto suceda. La ciénaga tiene unos recursos que la gente no se imagina, ven al pescador pero no saben todo lo que hay. En una noche se puede sacar hasta 20 y 30 kilos de camarón, caracol, jaiba, mejillones, ostras, robalo, pargo, lebranche, sábalo, hay una variedad inmensa y es triste que se esté secando porque las autoridades no miran para acá”, manifiesta.

El pescador asegura que la situación se da en toda la ciénaga y que incluso hay varios playones que parecen tierra firme. “Donde eso estuviera más cercano a la orilla ya lo hubiesen invadido”, afirma.

Por ello, en nombre de los pescadores, pide que le hagan a la ciénaga el mantenimiento constante que requiere y que le hagan los dragados que necesita.