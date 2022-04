“Se fueron sin pagarnos”: siguen las quejas contra el PAE

Hoy nuevamente varios de ellos hicieron pública su queja por falta de pagos, asegurando que les deben más de dos meses de salarios. Y es que desde el 31 de enero pasado, cuando se inició en firme la ejecución del programa a raíz del regreso a las clases presenciales en los colegios, las denuncias por el no pago de sueldos fue la constante.

El pasado lunes 25 de abril finalizó el contrato para la operación del PAE en Cartagena que tenían los operadores Cartagena Express y Unión Temporal por los Niños de la Heroica, pero las quejas de los trabajadores que estos tenían vinculados no han finalizado.

Manipuladores, administrativos, auxiliares de bodega, transportadores, proveedores, entre otros, expresaron en reiteradas ocasiones su desazón por la situación, argumentando que habían entregado lo mejor de sí para cumplir con los objetivos pero en sus casas sus familias pasaban hambre porque no llegaba la remuneración.

“Aquí estamos nuevamente protestando porque no nos quieren pagar, a mí particularmente me deben más de 4 millones de pesos. Muchos estamos en iguales condiciones. El contrato de las dos empresas con el Distrito se acabó el lunes y a nosotros nos tienen en el aire, ya sacaron todo de las bodegas, se fueron y no nos responden”, aseguró Gustavo Batista, auxiliar de ruta, a quien le adeudan la totalidad de lo trabajado durante febrero, marzo y abril.

A la manipuladora de alimentos Karina Pacheco y a sus compañeras en un colegio del barrio El Líbano también les adeudan. Todas se fueron hoy en la mañana a los bajos de la Alcaldía de Cartagena a pedir ayuda.

(Lea: ¡Paro frente a las bodegas! Nueva queja contra el PAE en Cartagena).

José Pacheco, auxiliar de bodega, contó que en las últimas semanas recurrió a su moto para trabajar después de terminar su turno en la empresa.

“Me tocaba mototaxiar en las noches porque de lo contrario mis hijos se acostaban sin comer. Es injusto que se burlen de nosotros así, todos cumplimos con nuestras responsabilidades. Yo pago arriendo, la comida está muy cara, los servicios subieron, a mí el operador me debe más de $2 millones”, expresó el auxiliar.

La protesta se desarrolló de forma pacífica. Una comisión del Distrito los atendió y se entablaron compromisos para tratar de resolver la situación.

“Con los empleados de los operadores salientes del PAE, la Secretaría de Educación se comprometió, en calidad de mediador, a coordinar una reunión entre los representantes de las firmas y los trabajadores para propiciar entre las partes un acuerdo”, señaló la SED.