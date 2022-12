Se incapacitó para faltar al trabajo y la descubren: abogado da recomendaciones

Ella se enteró que la empresa no daría libre el 24 de diciembre. El gerente le informó cinco días antes que debía presentarse a trabajar y que remunerarían ese día como festivo; sin embargo, a ella no le importaba el pago, quería estar con su familia, así que se le ocurrió “incapacitarse”.

“Los encargados de la empresa no tuvieron de otra más que decirme que se mejorara, y que me esperaban ‘con toda’ el lunes cuando me recuperara, dando por hecho que el lunes sí o sí, debía estar bien”, contó la mujer a El Universal.

Nacira estaba contenta, había obtenido un día libre, en el que no tendría que enfrentarse al caótico tráfico ni atender personas o responder largas llamadas. Vería televisión hasta tarde con sus dos hijas, les prepararía el desayuno y tendría tiempo para salir a comprar los juguetes del 25 de diciembre; sin embargo, descuidó un pequeño detalle: subió historias a WhatsApp y olvidó ocultarle los estados a una compañera de trabajo.