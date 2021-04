Se inició la vacunación masiva de COVID-19 en conjuntos residenciales

El Universal conoció que fueron varios los adultos mayores, de 70 años, los que accedieron sin problema a la aplicación de la primera dosis de la vacuna en sus conjuntos, con la que se busca poder inmunizar a la ciudadanía contra el coronavirus.

“Al principio me sentía renuente para la aplicación de la vacuna, pero me explicaron y me indicaron que era necesario para nuestra salud. Me informaron que venían para el conjunto y enseguida estuve atenta para cuando llegarán, hasta ahora no he sentido malestar”, dijo la primera beneficiada, Elva Rosa Castro.