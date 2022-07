Se mantiene restricción de circulación a buses de turismo en tres barrios

Luego de la protesta protagonizada ayer por un grupo de conductores de buses de servicio especial de Cartagena en contra de las restricciones de circulación se que impuso la Alcaldía a través del Decreto 0062 del 05 de julio de 2022, se estableció un nuevo acuerdo. Lea: Caos en la movilidad por protesta de conductores de buses de servicio especial

En mesa de diálogo con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, los representantes de buses turísticos aclararon sus dudas frente a la normativa y se comprometieron a no obstaculizar las vías.

Durante el encuentro, el director del DATT, Janer Galván, dejó claro que el decreto contempla las mismas medidas que aplicaron en Semana Santa, y en la temporada de fin de año de 2021. Lea: Atento: en 3 barrios restringen circulación de buses durante 13 días

La restricción hacia Bocagrande, Castillogrande, Laguito, es una prohibición que aplica al vehículo que no cumpla con los requisitos para la prestación del servicio de turismo y al aplicarla, favorece a los operadores locales, porque no permite que buses de otras regiones, que vienen a la ciudad y no están habilitados para prestar el servicio de turismo, ingresen al sector turístico. Igual sucede con el servicio especial, que también deben operar en la formalidad.



“Los operadores locales den tener la tranquilidad que pueden operar bajo el cumplimiento de las normas, como lo hacen cotidianamente, es más un control hacia los vehículos que vienen de afuera, para hacer control a la informalidad”, precisó Janer Galván, director del DATT.

Los compromisos



En la reunión quedó claro que estos conductores de buses turísticos no pueden estacionar ni permanecer en Bocagrande, Castillogrande y Laguito. Deben dejar los pasajeros y salir del sector a buscar estacionamiento donde no obstruyan la movilidad.