¿Se reactivará cobro en el peaje de Turbaco? Hoy, reunión clave

Es de precisar que, si no hay acuerdos en las mesas de diálogo, el cobro en el peaje de Turbaco se reactivaría el próximo 1 de julio, una vez culmine la prórroga vigente de las “talanqueras arriba”, que va hasta el 30 de mayo.

Rechazo a las declaraciones del ministro

Una vez conocido el pronunciamiento del ministro de Transporte, el Comité No más Peajes mostró su rechazo e invitó a las autoridades del municipio de Turbaco y al gobernador de Bolívar a referirse al tema, para que den a conocer su postura sobre esta nueva situación con los peajes.

“Rechazamos rotundamente esas declaraciones desacertadas del ministro. Nuestra posición en las mesas de negociación es el desmonte de esas casetas. Tienen que reubicar el peaje donde ellos quieran. Eso dejó de ser un problema nuestro. No tenemos autoridad moral para decir que su reubicación tiene que ser en un lugar determinado o trasladarle el problema a otras comunidades. Ese no es nuestro objetivo ni nuestra misión”, manifestó Ángel Barreto, vocero del Comité No Más Peajes. Y añadió: “Le pedimos a las autoridades que rechacen esas declaraciones del ministro y saber cuáles son sus posturas sobre lo expresado por el funcionario, ya que fue algo que se hizo de manera impertinente, porque no van acorde con las mesas de trabajo que se vienen realizando”. Lea también aquí: Registraduría realiza jornada para tramitar cédulas digitales en Cartagena

Por último, Barreto dijo que en la reunión pactada para este jueves 11 de mayo, de confirmarse por parte de la ANI lo dicho por el ministro Camargo, se retirarán de las mesas técnicas y se irán nuevamente a las vías de hecho.

Lo que dice la Procuraduría

Es importante anotar que, a raíz de una denuncia presentada por el veedor Héctor Pérez Fernández y Linda Puello, en la cual señalan la presunta ilegalidad en la concesión de los peajes Marahuaco y Turbaco, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Sala Disciplinaria de Instrucción, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura información sobre los estudios previos y copia de dichos contratos de los peajes en cuestión, tanto de la concesión Ruta Caribe 1 y Ruta Caribe 2.

El Ministerio Público también pidió información del acuerdo al que llegaron las partes sobre el levantamiento de las talanqueras y lo relacionado con los temas que se han tocado en las mesas de trabajo entre la ANI, el Comité Antipeajes y el Ministerio de Transporte.

Que siga el peaje

Por su parte, el Comité Doble Calzada, del cual hacen parte empleados del proyecto, familiares y ciudadanos de Atlántico y Bolívar, radicaron ante el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura las firmas de colombianos que exigen la doble calzada Cartagena – Barranquilla por La Cordialidad.

“Esto lo hacemos con el objetivo de que las entidades también nos escuchen, pues somos cientos de colaboradores que gracias a este proyecto podemos llevar un plato de comida a nuestros hogares, financiar la educación de nuestros hijos y tener un empleo formal en un país donde es un privilegio tener un trabajo de calidad”, manifestaron en un comunicado.