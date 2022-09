¡Se vienen los trancones! Mañana habrá protestas en siete puntos de Cartagena

Líderes sociales, activistas y detractores del alcalde William Dau, realizarán mañana un ‘Gran plantón distrital ciudadano’ contra la administración de ‘Salvemos juntos a Cartagena’. La jornada se tomará siete puntos de la ciudad a partir de la 6 a.m. (Lea: ¡Prepárese! Anuncian protestas simultáneas contra la Alcaldía, ¿cuándo?)

“Esto es un paro que no está programado por las centrales obreras ni está relacionado con lo laboral. Es una jornada que tiene un carácter cívico-popular, donde se unen los diferentes problemas de la ciudad para hacer una sola protesta que tenga repercusión nacional. No podemos ocultar que los puentes se están cayendo, que la infraestructura está débil, no se puede ocultar el estado de los colegios, las inundaciones, etc”, dijo Antonio Cantillo, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT). (También le puede interesar: Grupo de cartageneros marcha contra la administración de William Dau)