“Secretaría de Movilidad debe ser prioritaria”

El caos vehicular en Cartagena no es novedad. De hecho podría decirse que los populares trancones y embotellamientos, ya son parte de la cotidianidad de todos los cartageneros.

“Cuando se tiene un ente que es operativo pero que no es de planeación, prácticamente se deja a un lado lo que corresponde a las verdaderas soluciones de movilidad de una ciudad”, expresa Torres, con referencia a que el DATT se está encargando es de ejecutar las políticas que se dictan desde la administración distrital en vez de preocuparse por la organización y la proyección de la ciudad en materia vial, teniendo en cuenta que este es un punto más técnico que político.

“Es necesaria la Secretaría”

Según Ramón Torres, es por esto que urge que en Cartagena se conforme una Secretaría de Movilidad propiamente dicha, que articule todos los aspectos relacionados a la materia que actualmente se encuentran distribuidos en distintas dependencias.

“Las ciudades que verdaderamente han evolucionado en movilidad en el país es porque han hecho el cambio hacia una secretaría”, afirma. Además, agrega que la instauración de una secretaría de este tipo “obliga a que todos los proyectos de alto impacto que se vayan a ejecutar en la ciudad, sean en primera medida aprobados y estudiados por parte de esta dependencia”, de tal forma que se pueda determinar su factibilidad en términos de movilidad antes de ser construidos y así se puedan prevenir caos posteriores como los que actualmente se dan.

Operando de esta manera, opina Torres, podrían mitigarse los trancones que se dan alrededor de zonas comerciales y proyectos residenciales que por cuenta de la carencia de una secretaría se han edificado sin pensar en las soluciones de movilidad para los cartageneros en las vías donde tienen influencia.

Sin embargo, no es la primera vez que suena en Cartagena la idea de que una Secretaría de Movilidad reemplace al DATT. En 2010 la Alcaldía, que en ese entonces estaba bajo el mando de Judith Pinedo Flórez, presentó al Concejo un proyecto para la modificación de la Estructura Orgánica del Distrito, el cual contemplaba no solo la Secretaría de Movilidad sino también la creación de la Secretaría de Salud en sustitución del Dadis. A pesar de ello, la iniciativa no pudo prosperar.