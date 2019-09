Sectores apoyan mesa de trabajos con entes de control

Por estos días Cartagena y Bolívar permanecen bajo la sombra de la indignación luego que La W radio revelara unos audios que dejan al descubierto un aparente entramado de corrupción en la política local y de la región, en el que estarían involucrados el gobernador Dumek Turbay Paz; el ahora exgerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff; Vicente Blel Saad, exsenador y condenado por parapolítica; asimismo personajes como el presidente del Senado, Lidio García; la senadora Daira Galvis; el político Juan José García, y los grupos económicos Ardila y Santo Domingo son mencionados en los audios.

Aunque las autoridades como la Fiscalía y la Contraloría ya iniciaron investigaciones para determinar la veracidad de las declaraciones, ante este panorama y de cara a las elecciones del 27 de octubre, varios sectores sociales han pedido a las autoridades celeridad en su actuar y emitir las sanciones correspondientes antes de los comicios, tal es el caso del Consejo Gremial de Bolívar que en días pasados propuso al presidente, vicepresidenta, procurador General y provinciales, Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y demás autoridades, instalar una mesa de trabajo en Cartagena, de la que se espera resulten contundentes acciones para garantizar la estabilidad futura en el gobierno de Cartagena y Bolívar.

Asimismo invitan a los candidatos implicados en los presuntos actos de corrupción o sobre los cuales se tengan dudas relacionadas con inhabilidades, incompatibilidades e indebida gestión pública, retirarse de la contienda.

Pese a que la solicitud no ha tenido una respuesta formal, varios actores de la ciudad, como líderes y veedurías apoyan la iniciativa y dan algunas sugerencias para que la propuesta no se convierta en un andamiaje de burocracia y realmente dé resultados que favorezcan a la ciudadanía, garantice la estabilidad en la gobernabilidad y ayude a que no se repita la vergonzosa historia de administraciones itinerantes.