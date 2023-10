Segundo día de protestas en La María: “Que se vaya el rector”

Alexander Fuentes, uno de los padres de familia, denunció las condiciones precarias en las que se encuentran las instalaciones educativas.

“El rector no está cumpliendo sus funciones como debe ser porque aquí no se están prestando las condiciones adecuadas para que los niños puedan recibir las clases. Las paredes están pasando corriente, somos dolientes y no queremos que haya una tragedia. Las aulas no tienen ventiladores, la institución no tiene aire, los baños no están aseados, los niños tienen infecciones y no hay agua”, expresó. Lea: Video: tobogán hecho con bolsas en barrio de Cartagena es viral en redes

Los manifestantes exigieron la presencia de la secretaria de Educación, Olga Acosta, con el objetivo de que se tomen acciones concretas para abordar estos problemas en la institución educativa. Dicen que han agotado múltiples vías para comunicarse con el rector, quien parece haberse negado a cumplir con sus funciones de manera adecuada, lo que ha generado frustración entre ellos.