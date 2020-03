Seguros Bolívar desmiente versión de joven que viajó a Cartagena con COVID-19

Esta mañana se conoció un comunicado de parte de Seguros Bolívar, entidad que maneja los servicios de medicina prepagada de Luis Fernando Mejía Hoyos, quien fue diagnosticado con coronavirus el pasado 16 de marzo y cuyo caso ha generado polémica por cuenta de que el joven se encontraba en Bogotá al momento de realizarse la prueba y viajó a Cartagena antes de conocer los resultados.

Según la familia Mejía Hoyos comunicó a la opinión pública, el joven habría tomado el vuelo a la ciudad tras esperar 24 horas y no obtener respuesta alguna por parte de Seguros bolívar, que realizó el examen médico.

“Le dijeron que si en 24 horas no lo llamaban a decirle que dio positivo era porque el resultado sería negativo. Le advirtieron que ellos no llamaban a los casos que salieran negativos y que tuviera la certeza que si en 24 horas no recibía dicha llamada sería porque se encontraba libre de ser portador del virus”, establece el comunicado de la familia.

No obstante, Seguros Bolívar se pronunció anunciando que ellos sí cumplieron los protocolos impartidos por las autoridades sanitarias y que dichos protocolos no contemplan “no hacer llamadas a los casos que salen negativos ni afirmar que si en 24 horas el paciente no recibe una llamada, es porque el paciente se encuentra libre de ser portador del virus”, como había expresado la familia.

Por este motivo en el momento de conocer los resultados se comunicaron con Mejía Hoyos y al constatar que había salido de Bogotá informaron a las autoridades.