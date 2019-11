Seis décadas de música novembrina

Clímaco Sarmiento, Manuel Villanueva, Pedro Laza, Irene Martínez, Emilia Herrera, Crescencio Camacho, Antonio Fuentes y Luis Magín Díaz son nombres sin los cuales no existiría la música novembrina como la conocemos. Estos intérpretes, compositores y productores tienen una historia que se remonta hacia principios de los años 50 y que estuvo marcada por una época donde el jolgorio novembrino era más carnavalesco y los ritmos colombianos tradicionales adquirieron gran fuerza en el mercado discográfico.

Un abrebocas

La música es una parte importante del fin y el comienzo del año en la Costa caribe colombiana. Las Fiestas de la Independencia, las Fiestas del 20 de enero y el Carnaval de Barranquilla poseen un conocido repertorio de porros, mapalés, cumbiones y otros ritmos. Todos los años para esas épocas se escuchan piezas que seguramente identificará en cuanto oiga la melodía aún cuando no sepa llamarlo por su nombre, ni sepa quién las interpretó ni quién las compuso.

Los comienzos

“En esos tiempos era difícil conseguir un puesto en la música. No había televisión ni redes sociales como las hay ahora”, comenta Wadi Bedrán Jácome, compositor, arreglista y dueño de Los Soneros de Gamero. “Esa música comenzó en los años 50, cuando Antonio Fuentes descubrió a gente como Rufo Garrido y Pedro Laza”, dice. Esos artistas y varios otros más le abrieron la puerta a las siguientes generaciones. Sentaron “un legado muy importante y había que seguirlo bien”.

Según Bedrán, hubo un tiempo en que los músicos de la costa componían “pensando en los carnavales de Cartagena y Barranquilla”. El objetivo era “pegar”, que el disco fuera un éxito en la radio y en las ventas, porque “el que no estaba pegado, no tocaba” en las fiestas novembrinas. Entre otras cosas, no sería uno de los artistas contratados para tocar en las tarimas que comenzaban a organizarse desde las 4 a. m. en el aeropuerto Rafael Núñez y que eran las encargadas de recibir a las candidatas del Reinado Nacional de la Belleza.

Los músicos que no triunfaban desde las fiestas de Cartagena tenían menos probabilidades de tener éxito en el Carnaval de Barranquilla, que era el “premio mayor” y el evento que más dinero les reportaba. Vale la pena anotar que en esta época las Fiestas de la Independencia estaban más centradas alrededor del disfrute. Se les conocía como “Fiestas Novembrinas” y no había ningún interés en hacer conmemoraciones patrióticas, como lo hay ahora.