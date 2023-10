Ser indígena en Cartagena: la historia de José Manuel

Tras ser desplazado de su tierra por la violencia, llegó a Cartagena en busca de una nueva y mejor vida. Y aquí sigue, 25 años después. Pero sus raíces siguen firmes, todos los días piensa en su pueblo, en sus costumbres y en la tierra. Se levanta en Cartagena pensando en las chichas de maíz que desayunaba. Y aunque las pueda beber acá, “no tienen el sabor del monte”.

“Cuando yo me vine para Cartagena, me vine porque aquí vivía un cuñado. Nadie tenía casa. Conseguimos este terrenito aquí e hicimos la casa”, recuerda.

Trabajó vendiendo agua en el mercado de Bazurto. Caminó innumerables calles vendiendo comidas y tuvo un par de negocios que con apoyo y la confianza de un amigo pudo mantener unos años.

José tuvo un nuevo amanecer, pero a su prosperidad le cedieron algunos estigmas e imaginarios: algunos lo llaman brujo. Un peso con el que ha cargado desde que está en Cartagena, y que le atribuyen sólo por ser indígena.

José Manuel dice que a la Heroica se vino con su esposa y que dos de sus niños estaban muy pequeños, por lo que aprendieron las costumbres de esta tierra. Es poco lo que les queda de sus raíces.

Sin embargo, José vive como si esta fuera su tierra. “Yo me hago como si me hallara en mi tierra, porque ya tengo mi familia y tengo mis nietos aquí. Tengo mi familia, familiares de ellos y es como si estuviéramos allá en el pueblo, aunque el pueblo hace falta porque uno tiene a la familia dividida: mi mamá está allá”, confiesa con nostalgia. Aunque no son trescientos, como en el resguardo, su familia le hace sentir que sigue allá. Lo levantan con bollo de maíz y a punta de ‘calentao’. Y aunque haya para la comida, le gusta comerse el ‘pegao’ del arroz con café, para no perder su costumbre.

“Un hombre humilde, de casta provinciana, que lucha con pujanza por la superación”, dice la estrofa de una canción de Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta, con la que se identifica José Manuel. Y aunque en las calles de la ciudad no lo reconozcan con el remoquete del artista, para los suyos siempre será su Cacique. Con ellos, sus siete hijos, nueve nietos y su esposa, anhela volver algún día a su tierra. Su resguardo.