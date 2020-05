Servicios públicos: el desafío es agua y alcantarillado en los corregimientos

El grueso de los cartageneros, los que viven en el área urbana, dieron su voto de aprobación a las acciones de la empresa. El 71 % de los 1.121 encuestados en este lote geográfico manifestaron estar satisfechos con el servicio, sin embargo un nuevo elemento incluido en el análisis resalta un lunar en la gestión distrital que debe estar encaminada a garantizar la igualdad de condiciones sanitarias para todos los habitantes del territorio. Se trata de la falta de agua potable y alcantarillado en las zonas corregimentales, no solo las continentales sino también las insulares.

El servicio de agua potable es de los más valorados por la ciudadanía y año tras año Aguas de Cartagena recibe una alta calificación de los residentes en la encuesta de Percepción Ciudadana que hace Cartagena Cómo Vamos, y eso no varió en esta oportunidad.

La inclusión, por primera vez en la encuesta, de una muestra representativa de 401 encuestados en la isla de Tierrabomba y la península de Barú pone de manifiesto esta situación que no es para nada desconocida por las autoridades distritales, y que aún así no ha sido corregida en el curso de la historia de la ciudad. Y aunque, los datos presentados en esta oportunidad por Cartagena Cómo Vamos solo se centran en esta porción insular, la coyuntura es pertinente para recordar que esta calamidad es extensiva a otros corregimientos como Caño del Oro, Punta Arena, Bocachica, Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, varios sectores de Bayunca, La Boquilla y Pasacaballos, y las veredas Zapatero, Tierrabaja, Puerto Rey y Pontezuela.

Una perla más, la grieta en la prestación de estos dos servicios (agua y alcantarillado) también existe en la zona urbana de Cartagena. Son 22 sectores los que no cuentan con estas asistencias. En la encuesta, el 17% de los preguntados en el área urbana afirma estar insatisfecho con el servicio de agua, y el 21, con el de alcantarillado. El agua es suspendida reiteradamente en distintos sectores por largas horas debido a roturas frecuentes en las tuberías, y en los asentamientos donde no hay redes el líquido es suministrado en carro tanques que llegan dos o tres veces por semana.

La mujer precisa que hace años en la isla ronda la idea de una planta desalinizadora, pero tal como quedó evidenciado en la encuesta, el 56% de la población no está de acuerdo. Ella lo atribuye a la falta de sociabilización. “No sabemos cuál sería el punto de toma del agua; no queremos que sea de la Bahía porque está altamente contaminada; tampoco sabemos cómo sería la administración de esta planta ni quien se haría cargo de su mantenimiento”, explica. En Tierrabomba, el 40% de los encuestados siente que sus problemas de salud son causados por el agua que consumen.

“A falta del servicio de agua, en Tierrabomba hay todo una economía informal alrededor del abastecimiento, hay unos particulares que tienen unas albercas que llenan con una carga de agua que viene en unos barcos cisternas desde Cartagena, con pocas medidas de preservación de la calidad, y nos expenden el líquido. Cada 20 litros nos sale en $2.000 entre la llenada del tanque y el traslado a la vivienda; y esa cantidad no alcanza. En una casa donde viven cuatro personas se necesitan mínimo cuatro galones diarios, y aún más cuando se lava la ropa”, comenta Mirla Aaron, líder de Tierrabomba.

LAS RESPUESTAS DEL DISTRITO Y ACUACAR

Según las cifras manejadas por Cartagena Cómo Vamos son 25 mil cartageneros los que no cuentan con acueducto y 45 mil los que no tienen alcantarillado, y aunque esta población solo representa el 2,5 % y el 4,5 %, respectivamente, del millón de habitantes de la ciudad, no se trata de números, sino de personas con los mismos derechos básicos del resto de la ciudadanía, que llevan décadas padeciendo las consecuencias de la falta de gestión del Estado y a juzgar por las respuestas de Aguas de Cartagena y el Distrito deberán armarse de paciencia porque la solución va a seguir tomándose su tiempo.

Desde 1995, Aguas de Cartagena es el socio operador de los servicios de agua potable y alcantarillado, pero según el contrato celebrado entre esta empresa y el Distrito, dueño del 50% de las acciones, es a este último quien le corresponde planear, gestionar y aportar el dinero para los planes de expansión.

Verana Guerrero, asesora de despacho de la Alcaldía de Cartagena, asignada a coordinar los temas de servicios públicos, reconoce la relevancia del problema y la falta de la eficacia en la gestión administrativa, torpedeada por varios aspectos: la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado (POT), la falta de acción para reubicar a la gente que vive en situaciones de riesgos no mitigables, la inexistencia de información, de proyectos y recursos que orienten la superación de los riesgos en zonas donde estos se consideran mitigables, y la falta de gestión para formular soluciones, planes de expansión y conseguir el dinero para llevar los servicios a las áreas que no tienen ninguna restricción.