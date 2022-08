Servidores turísticos anuncian plantón en obras de Protección Costera

El próximo miércoles los servidores turísticos de las playas de Bocagrande, realizarán un plantón pacífico en las obras de Protección Costera que se vienen adelantando entre las calles 13 y 8. Los inconformes denuncian supuestos incumplimientos por parte de la oficina de Valorización Distrital, PNUD, Gestión de Riegos, la oficina de Espacio Público, Secretaría del Interior, Proplaya, la ANLA, Personería y Procuraduría. (Lea: Protección Costera: prohíben paso de embarcaciones en área de dragado)

La jornada iniciará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Los servidores turísticos exigen a los entes encargados “dar cumplimiento a la licencia ambiental No. 01401 de 2017 y su respectiva ficha de manejo -parte Social- PNUD, Gestión de Riesgo, Alcaldía, Valorización; no han cumplido con el compromiso exigido por la licencia, en los que podemos citar el pago de compensación a un aproximado de 150 persona afectados y reconocidos en su lugar de trabajo que hoy no tienen para darle la comida a sus hijos”. (También le puede interesar: Video: ¡Es un hecho! Se inició la ampliación de playas en Bocagrande)

Aseguran que la oficina de Valorización “se lavó las manos” cuando piden explicaciones de los responsables de reconstruir los kioscos que fueron tumbados en las intervenciones que se vienen adelantando en la zona.