Si no le toca la cédula, así puede reclamar el PAE en el colegio

El pasado 11 de mayo se inició en firme en Cartagena la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para los alumnos de las instituciones educativas públicas.

Paulatinamente se han ido cubriendo a las que se encuentran en zonas más vulnerables no solo de la ciudad sino en sus corregimientos. Sin embargo, algunos padres de familia aún tienen dudas sobre la forma en que pueden ir a buscar los mercaditos, sobre todo por las restricciones que hay para salir y transitar por las calles.

Mohamed Zaker, quien tiene un hijo en la IE Olga González Arraut del barrio Alto Bosque, sostuvo que hoy le corresponde el turno a este colegio, pero que ni él ni su esposa podrán ir porque el último número de la cédula de ambos no tiene salida autorizada. “Si voy personalmente y me para un policía me puede poner un comparendo y no va a entender mis razones. Y decirle a alguien más que vaya a reclamar la ayuda es algo penoso, principalmente porque por aquí la gente se está cuidando de salir a las calles”, afirmó.