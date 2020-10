Casos positivos de COVID-19 en Cartagena siguen aumentando

“Mantengan

los cuidados”

Este mes, según señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, la comunidad tiene diferentes actividades que se prestan para incumplir las medidas sanitarias, esto debido a que se celebra Halloween, hay partidos de fútbol e incluso fue la semana libre de los niños en los colegios, la cual se unió al primer puente festivo en este aislamiento.

“Colombia alcanzó el pico, tanto en el número de casos como en el número de fallecidos, en la última semana de julio y a partir de esa semana hemos venido bajando de manera consistente. Una subida que fue relativamente acelerada, pero la bajada ha sido menos pronunciada y hemos observado un estancamiento que se ha venido dando durante las últimas tres a cuatro semanas”, explicó el ministro, quien además pide que se mantengan los cuidados básicos y necesarios para poder evitar un repunte de casos.

“Si yo me reúno en casa, si hago fiestas familiares, me relajo, no uso el tapabocas y hago aglomeraciones dentro de la vivienda, es probable que esas aglomeraciones terminen afectando y generando contagio dentro de las familias, en particular si no viven todos dentro de la misma vivienda”, comentó concluyendo que “se pueden generar picos intermedios por pérdida de disciplina en las viviendas y en el espacio público, que conllevaría un efecto negativo en la tasa que se espera de reducción de casos y mayor severidad en los adultos mayores de 60 años”.

Este mismo llamado de atención fue realizado en la Sala Situacional del COVID-19 que se realiza semanalmente en Cartagena, donde indicaron que “la gente está un poco relajada frente a las medidas de prevención. Estamos teniendo aumentos en barrios como Las Gaviotas, Manga, donde no se tenía el aumento de los casos, pero de manera general se está observando en la ciudad un relajamiento de las medidas. En los restaurantes, playas y centros comerciales la gente no está respetando las medidas de prevención”.