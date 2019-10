Siguen problemas de menor con su EPS

Interpusieron desacato

Además, la tutela también ordena a la EPS cubrir los gastos de transporte y viáticos del traslado del menor en avión ambulancia y los pagos de estadía y pasajes de su acompañante.

“Este último punto no se está cumpliendo, por eso la semana pasada interpusimos un segundo incidente de desacato, donde exigimos el pago de dichos viáticos de la madre del menor”, indicó el familiar. Por ahora la madre de Anderson duerme con temor en el hotel, pues siente que en cualquier momento pueden sacarla del lugar por el no pago de la habitación.

“Estamos temerosos, pues a mi hijo le acaban de hacer el trasplante y no podemos descuidarlo ni tampoco poder dormir nosotros en la calle, por eso le exigimos a Coomeva que cumpla. En varias ocasiones he ido a la EPS y me dicen que a nivel nacional están suspendidos los viáticos y que si yo tenía plata que los pusiera y ellos después me pagaban”, aseguró el familiar. Mientras se soluciona el problema de la estadía y los viáticos de la madre del menor, Anderson se recupera en una camilla de un hospital de alta complejidad en Cali. El Universal se comunicó con Coomeva para conocer su versión y aseguraron que ya el problema de los viáticos y estadía estaba solucionado.

