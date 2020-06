Siguen quejas de comerciantes por cobros en servicio de aseo

“Casi todos estamos cerrados”

Alfonso Baza, quien es gerente de una joyería en la calle de la Estrella, asegura que las calles permanecen limpias y no se están produciendo las mismas cantidades de basuras que antes de la pandemia, porque la mayoría de los negocios están cerrados. Pero eso no se ve reflejado en la factura debido a que, en su caso particular, le aparece que debe cancelar 122 mil pesos por consumo de aseo. “La joyería mide 22 metros cuadrados, está cerrada desde marzo. Sin embargo, todos estos meses me ha tocado desembolsar la misma cantidad. Ya he pagado más de 550 mil pesos en total, es muy injusto y sobre todo en esta crisis económica que todos los comerciantes atravesamos”, expresó el hombre.