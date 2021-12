Siguen quejas por parqueo de buses de turismo en el Centro Histórico

“¿No hay control?”, “¿Donde están las autoridades?”, se preguntan los residentes del Centro Histórico cada vez que observan un bus de turismo estacionado en vías y calles de este sector. Lea: Polémica por parqueo de buses de turismo en el Centro Histórico

El pasado 17 de diciembre, vecinos en la calle La Inquisición registraron en fotografías el ingreso de varios buses de turismo en inmediaciones de La Plaza de Bolívar.

“El Datt no existe. El conductor del bus me contó que él había entrado por San Diego. Es decir, no hay control en esa entrada para este tipo de buses”, indicó una residente.

Por su parte, Rafael Camacho Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), señaló que no es la primera vez que denuncian el mal parqueo de estos buses en la zona amurallada.

“Este tipo de hechos lo hemos denunciado desde hace rato. Y se les ha dicho a la administración la afectación que estos vehículos ocasionan a las murallas”, expresó Camacho Castillo.