Siguen sin agua en el colegio: estudiantes del Madre Reina exigen soluciones

Ayer, desde las cuatro sedes de la institución, volvieron a exigir mejoras, ya que no solo hay problemas con este servicio, sino con las infraestructuras locativas.

“Las cuatro sedes del colegio están en terribles condiciones, muy deterioradas. La principal tiene falencias en los salones, en la silletería, en la ventilación, y como no hay agua a los estudiantes les toca beberla de la pluma donde lavan los traperos. Queremos que se haga una reunión con el rector, la Secretaría de Educación y entes de control para que nos den soluciones a estas problemáticas. Nuestros hijos no pueden seguir dando clases en esas condiciones y tampoco deben seguir perdiendo clases”, manifestó AYER Pedro Ariza, quien tiene una hija estudiando en una de las sedes educativas de esta institución. Lea: “Sedes de Fe y Alegría no serán desalojadas ni vendidas”: Alcaldía

Enrique Contreras, personero estudiantil, señaló que han agotado todos los recursos y nada cambia para bien. “Nos hacen falta muchas cosas, no tenemos un laboratorio óptimo, la sala de informática está convertida en un aula de clases normal, las paredes están en riesgo, los salones no están aptos, queremos soluciones ya”, señaló.