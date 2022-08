Sillas, docentes y baños, el llamado de prestigioso colegio de Cartagena

Año tras año, los alumnos de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper se consolidan entre los mejores de la ciudad en las Pruebas Saber, accediendo con méritos a la educación superior y beneficiándose de becas universitarias.

En Cartagena, este colegio oficial goza de un amplio reconocimiento por su calidad, sin embargo, hoy es la propia comunidad escolar la que lanza un grito de ayuda al Distrito, asegurando que la infraestructura de la sede principal no está en las mejores condiciones, especialmente por una pared en riesgo de colapso, una viga canal a punto caer, y las baterías sanitarias deterioradas.

La denuncia la hace la Asociación de Padres de Familia, cuyos miembros se comunicaron a este medio para exponer públicamente la situación y llamar la atención de la Secretaría de Educación del Distrito.

“Nosotros como asociación estamos muy pendientes de todo lo concerniente al colegio, vigilamos, charlamos con el rector el cual es muy bueno en sus gestiones, sin embargo es innegable que hay fallas que son responsabilidad del Distrito. Al colegio le hacen falta siete docentes, la mayoría en la sede de bachillerato, es algo muy preocupante sobre todo porque ha sido una falencia de todo el año. La Secretaría de Educación no traslada docentes para acá, no nombra, no abre concursos, no nos resuelve, mientras tanto en el colegio internamente les toca cubrir esas plazas como puedan”, señaló un vocero de la asociación.