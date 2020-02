Estuvieron tres días sin agua en Los Jardines

Ayer lunes, cuando los vecinos se disponían a iniciar la semana escolar y laboral, nuevamente se encontraron con que al abrir los grifos no salía ni una gota de agua. Eso colmó la paciencia de muchos, quienes no entendían las razones de los recientes cortes y estuvieron a punto de tomarse las vías de hecho para exigir soluciones.

Una desagradable sorpresa se llevaron el sábado a mediodía los habitantes de Altos Jardines y Nuevos Jardines cuando el servicio de agua potable empezó a presentar fallas. Con el paso de las horas la situación se tornó desesperante para los residentes, quienes mantuvieron la calma creyendo que era algo pasajero. Y así fue, a eso de las 6 de la tarde se restableció el suministro. Sin embargo, el domingo la sorpresa fue mayúscula porque al despertarse ya no había agua y tuvieron que esperar varias horas para que se solucionara.

“Desde el sábado estamos con ese problema, lo peor es que no tenemos respuestas ni explicaciones por parte de Aguas de Cartagena. No sabemos si se trata de algún daño o es algo programado. La comunidad está desesperada. Esta mañana había gente con baldes buscando agua en calles vecinas para que los niños pudieran bañarse e ir al colegio, y otros para poder ir a trabajar”, se quejó Wílder Hincapié, líder comunal del barrio.

Esperan soluciones

En la zona, además del barrio Los Jardines, confluyen los sectores Altos Jardines y Nuevos Jardines, quienes tienen como vecinos a La Consolata, La Victoria, El Educador, entre otros. Los moradores optaron ayer por no protestar, pues desde la empresa les comunicaron que en el transcurso del día el suministro del agua potable retornaría a su normalidad.

“Sí, ya el agua está viniendo. Nos dieron palabra de que ya no se iba a ir más, por eso decidimos no hacer la manifestación. Pero eso es algo que no es nuevo, desde el año pasado venimos con esa problemática en Nuevos Jardines y Altos Jardines. Hay veces que el agua ni siquiera sube a los segundos pisos de las casas, ojalá todo se arregle”, añadió Samuel Pérez, otro líder comunal de la zona.