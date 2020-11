Sin control ni planeación urbana, el plan de drenajes no funcionaría

Es probable que en lo que resta del año Cartagena no atraviese una lluvia tan fuerte y prolongada como la causada por el paso de la tormenta Iota, que horas después se convirtió en huracán categoría 5. Sin embargo, esto no quiere decir que no seguirá lloviendo, pues el fenómeno de la Niña aumentó la posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hasta abril de 2021. (Lea aquí: El plan de acción para mitigar los efectos de Iota en Cartagena)

Nuevamente, como cada año, en medio de la temporada la ciudadanía y diferentes sectores piden la ejecución del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, pues ha sido vendido como la máxima solución, algo que, para muchos expertos, está en entredicho. Pero antes de entrar en detalle de cuáles son los peros en este proyecto, hay que entender los principales problemas de la ciudad, que se convierten en el escenario perfecto para las constantes inundaciones.