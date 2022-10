Sin sondas ni pastillas: el drama de una cartagenera que no aguanta sus dolores

Muy adolorida, triste y con mucha incertidumbre se siente Katherine Márquez, de 32 años, ya que hace más de un mes no recibe la acostumbrada visita médica con la que desde hace ocho años le atienen una discapacidad física.

La mujer, residente en el barrio La Esperanza, en el 2014 resultó herida en medio de un ataque premeditado de un agresor, que le arrebató la movilidad en sus piernas y la condenó a una silla de ruedas de por vida. Desde entonces depende de sondas para realizar sus necesidades fisiológicas, y requiere otros medicamentos para calmar el dolor. El tratamiento venía sin inconvenientes hasta que, de manera repentina, el médico que la asistía dejó de ir a su casa. Ella y su familia no se explican la razón y cuando han requerido explicaciones a la EPS a la cual está afiliada, son pocas las respuestas claras que obtienen.

Es por eso que decidieron exponer su caso públicamente a través de estas páginas para llamar la atención de las directivas nacionales de la EPS.

“Yo estoy en condición de discapacidad hace ocho años por una lesión medular, fue un atentado con arma de fuego. Dependo de unos medicamentos para controlar un dolor. Pero el médico de la EPS no ha avenido desde septiembre y ya no puedo seguir soportando estas dolencias. Necesito que venga él o cualquier otro doctor para que me autorice reclamar esos medicamentos. Yo estoy afiliada a Salud Total”, aseguró Katherine.

La madre de la afectada es quien ha liderado las acciones para que le garanticen la atención, no obstante, hasta el momento no le han dado soluciones concretas. Según ella, solo le informan que deben esperar.

“Es una visita mensual, la de octubre no me la hicieron el día que era, ya llevo más de una semana perdida. Es una receta bastante compleja y no tenemos los recursos para comprarla de forma independiente. Lo primordial en estos momentos es conseguir sondas y pastillas, porque de lo otro aún tengo un poquito”, finalizó la usuaria.