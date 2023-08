“Somos 35 personas que ahora no podemos realizar las rutinas de ejercicios”

Preocupadas se encuentran las 35 personas residentes en el barrio El Educador que participan del programa Madrúgale a la salud, debido a que la cancha en la que entrenan se quedó sin conexiones eléctricas. Lea: 4 sancionados por descargar mercancía en Bazurto en horario no permitido

“Este 8 de agosto (martes) nos encontramos con la sorpresa que no tenemos para escuchar la música de los aeróbicos porque los trabajadores de Afinia quitaron las conexiones eléctricas de la cancha. Ahora no tenemos forma de ejercitarnos y nos da miedo que el Ider nos quite las clases. No nos queremos quedar sin nuestras rutinas de ejercicios”, señaló una de las participantes a través de un video difundido en redes sociales.

“Nosotras y los de la Junta de Acción Comunal nos acercamos a Afinia para que nos explicaran la situación, y la respuesta fue que no podían permitir esa conexión porque supuestamente era ilegal. Nos propusieron ponerle un contador a la cancha y que nosotras paguemos la factura”, añadió otra habitante.