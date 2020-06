SOS por los médicos de Colombia

En medio de una calle de honor fue recibido el médico internista e intensivista José Julián Buelvas, sus compañeros, personal de salud y seguridad de la Clínica La Asunción de Barranquilla, quienes entre aplausos, le manifestaron su apoyo tras haber denunciado en la noche anterior amenazas contra su vida.

“¡Te queremos, Buelvas. Te queremos!”, exclamaron sus compañeros en la emotiva escena, a la que el médico respondió con saludos a cada uno a través del leve golpe de codo con codo, teniendo en cuenta las normas de protección. (Lea aquí: Situación de la Clínica Adela de Char es compleja por renuncia 8 médicos)

“Han sido horas de mucha angustia y de mucho pensar, pero en estos momentos no puedo dejar mi trabajo porque tengo a mi cargo una unidad de cuidados intensivos donde tengo pacientes con COVID-19, actualmente ventilados y necesitan que yo los mire, tengo que llegar, verlos, darle el informe a los familiares y al grupo interdisciplinario para definir cómo avanzar los tratamientos”, con esas palabras, Buelvas se armó de valor para volver a la clínica pese a las amenazas, y todo por una única razón: seguir salvando vidas.

Escuchando las palabras del doctor Buelvas, solo queda pensar ¿en qué cabeza puede caber la idea de que un médico, o un profesional de la salud, quien expone no solo su vida, sino la de toda su familia por salvar la de otros, podría estar pensando en hacerle algún daño intencional a alguno de sus pacientes?

Lo de Buelvas no solo fue reprochable, que es el mínimo de los calificativos que merece la amenaza que recibió, sino que también deja una vez más al descubierto lo más bajo de la especie humana y el abandono en el que se siente el personal de salud, del que se han venido pronunciando hace años, pero que solo ahora con la pandemia del COVID-19 ha salido a la luz pública con fuerza, asegura Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

“Pasamos de ser héroes a estar recriminados, esto no es justo porque nosotros salimos de nuestras casas por el simple hecho de la vocación que tenemos, no salimos pensando que vamos a hacerle daño a x o y personas, no somos ordenadores del gasto, no administramos los recursos del gasto, nos pagan como les da la gana y cuando les da la gana, y aún así salimos a cumplir con nuestro deber y esto no es de ahora, es una situación que solo se ha agravado con el COVID, pero que rechazamos de una manera enérgica y absoluta, estas amenazas contra los médicos de Colombia son un acto criminal que no podemos permitir”, dice Sabogal.

Y es que actos como esa amenaza se han vuelto el día a día de estos profesionales, que deben salir a laborar no solo con el miedo a contagiarse con el virus, sino también al rechazo, que les cierren las puertas en algún lugar o incluso que les hagan daño.

Hace poco en Cartagena se vivió una situación similar, a través de redes sociales se enviaron amenazas de muerte a los médicos de la ciudad, gran parte de estas obedecen al rumor sobre un supuesto cartel del COVID-19, es decir, médicos que dejan morir pacientes con el fin de tener beneficios económicos, lo cual no solo ha sido negado por los profesionales, clínicas y el mismo Ministerio de Salud.

“No hay ningún incentivo para que se presente a un paciente como infectado con COVID-19 (...) Hay mucha información falsa y todo está en investigación, pero lo que sí es claro es que necesitamos no creer todo lo que se ve en redes sociales porque se genera mucha desinformación”.

Es decir, la avalancha de amenazas se ha basado en rumores que carecen de toda evidencia, pero que ponen en riesgo la vida del personal de la salud, por lo cual piden mayor compromiso de las autoridades, no solo para que se les garantice el ejercicio de sus funciones, sino sobre todo para esclarecer estas situaciones.

“Toda esta situación tiene un origen en algunas expresiones inadecuadas, esto está precedido por manifestaciones de unas personas en medio de las redes sociales, por eso es que exigimos que se investigue, si se tienen las pruebas se denuncien y nos eviten una confrontación con la comunidad porque quienes llevamos las de perder somos el personal sanitario. Hasta el momento de hoy (ayer) no hemos visto ningún pronunciamiento del alcalde o el gobernador con lo ocurrido en Cartagena con el personas de la salud, no hemos recibido ningún apoyo y somos los profesionales los que estamos expuestos”, puntualiza Sabogal.