Surtigas hace donación de dinero al Hospital ESE Cartagena

Por su parte, el gerente de la ESE Hospital local Cartagena de Indias, Rodolfo Llinás, manifestó que “la donación de la empresa Surtigas nos llegó en un momento transcendental, no solo porque protegía a nuestros héroes en la primera línea de batalla contra el COVID si no que nos dio oxígeno para nuestra situación financiera en este año 2020, en donde nos apalancó enormemente en estos gastos que no habían sido considerados porque nadie se esperaba esta pandemia. Desde la Ese expresamos una eterna gratitud a Surtigas”.