Suspenden establecimiento en San Francisco por aglomeración

De inmediato, este medio se comunicó con la Policía Metropolitana de Cartagena, que envió hasta el lugar a uniformados adscritos a la Estación Caribe Norte, junto al Grupo de Operaciones Especiales – GOES y el Grupo de Intervención Policial – GIP.

Sancionado

Al llegar al establecimiento, los uniformados comprobaron que se registraba una aglomeración de personas, colocando en riesgo la salud pública ante la posibilidad de contagios por COVID-19, por lo que aplicaron la medida preventiva de suspensión de la actividad, prevista en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, procediendo a apagar el equipo sonoro y a disolver al grupo.

De igual forma, otros cinco establecimientos ubicados en el barrio San Francisco, también fueron intervenidos, aplicando la medida de suspensión inmediata de la actividad.

La Policía sostuvo que junto a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana continuarán los operativos de control en la ciudad, corregimientos y zona insular, para prevenir eventos masivos o aglomeraciones, que generen un aumento de los contagios de COVID-19 o violen las medidas establecidas en el Decreto 0406 emitido por la Alcaldía de Cartagena.

En este se prohibió el consumo de bebidas embriagantes en tiendas, refresquerías, terrazas, billares, estancos, licoreras, galleras, clubes y corporaciones sociales.

También fijo el toque de queda de domingo a jueves desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. y viernes y sábados desde las 12:00 a.m. hasta las 5 a.m.