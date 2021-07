“También somos afectados y nos inundamos”: empresario de la zona industrial

Los denunciantes, con resoluciones de la Dirección General Marítima (Dimar) y de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo (Oagrd), responsabilizaron a un astillero de la zona (Ferroalquimar) de ser el causante de las obstrucciones del cuerpo de agua debido a la presencia de ‘viruta’ o residuos sólidos de contenido desconocido que presuntamente podrían ser residuos peligrosos, acumulación de sedimentos y vegetación que pueden estar estrangulando el flujo natural de agua. No obstante, en ese momento la señalada empresa no quiso pronunciarse al respecto.

Afectados directos

De igual forma, tras las inspecciones de campo, los informes de las autoridades mencionaron a otra empresa vecina, Astivik, de estar inmersa en las complicaciones del canal, a lo que su gerente Jaime Sánchez respondió ayer de manera tajante que los señalamientos son equivocados y que, por el contrario, también son víctimas de las consecuencias de esas obstrucciones porque se inundan completamente en épocas de lluvias, fenómeno que se ha recrudecido en los últimos años.

(Lea: Convocan plantón en Cartagena y los organizadores no asisten).

Así mismo, indicó que han estado siempre dispuestos a colaborar con una intervención al cuerpo de agua, pero la carencia de permisos para ello lo ha impedido. Agregó que tienen las puertas abiertas al Distrito y demás autoridades para cuando se requieran acciones.

“Más que canal es un pequeño caño y nosotros no tenemos acceso a él. Incluso, en ese costado no realizamos ninguna operación, allí tenemos una cancha de fútbol y un parqueadero que se llenan de agua. Tampoco hemos subido nuestro nivel, somos directamente afectados y nos inundamos grandemente en épocas de lluvias al estar casi dos metros por debajo del nivel de la vía”, sostuvo el ejecutivo, agregando que “las autoridades han venido y han revisado las condiciones del canal y saben que se requiere una intervención urgente, nosotros voluntariamente nos hemos puesto en la disposición de corregir el daño, sin embargo no hemos contado con los permisos correspondientes y ellos tampoco han actuado”, sostuvo.

(Lea: Este viernes inicia vacunación sin cita previa para personas mayores de 40 años).

El gerente añadió que la problemática no se genera únicamente por las malas condiciones del canal sino por fenómenos de erosión en los cerros de Albornoz, que están en frente, en donde aparte de las invasiones hay excavaciones que podrían estar coadyuvando al aumento de las inundaciones.

Desde la Secretaría de Infraestructura informaron que este pequeño canal está incluido en los que serán intervenidos próximamente cuando se tenga el banco de máquinas.