Taxista agrede a ciudadano que le hizo una recomendación de tránsito

En la tarde del pasado miércoles, un ciudadano identificado como Jairo Berrío intentaba evitar los trancones que se suelen formar en la salida de Bocagrande en hora pico. Con la ayuda de una paleta de ‘pare y siga’, impedía que conductores invadieran el carril contrario en la intersección de la carrera 4 y 5 de Bocagrande, frente al edificio Asturias, situación recurrente en la zona. Lea aquí: Riña entre turista y cuidador de carros deja dos heridos en Bocagrande

Sin embargo un taxista (el cual no ha sido identificado aún), que pretendía invadir el carril mencionado, no recibió de buena manera la recomendación por parte de Berrío de no infringir la norma. El conductor habría agredido físicamente al ciudadano hasta causarle varios golpes y traumatismos que requirieron atención médica.