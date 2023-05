¿Taxistas aumentarán el precio de la carrera por alza de la gasolina?

“Esto pensaba el ahora ministro del Interior... Ya parece no preocuparle el alza mensual de los combustibles. Como era con Duque hablaban de ‘estallido social’ y ahora guardan silencio”, cuestionó Cabal. La indignación también se vio reflejada en las diferentes estaciones de gasolina del país. En Cartagena, un taxista aseguró que si el precio de ese combustible continúa subiendo se verá obligado a aumentar las tarifas. También le puede interesar: En 2023 se acelerará aumento de los precios de la gasolina: Minhacienda

El debate en redes está candente, la congresista María Fernanda Cabal a través de Twitter, publicó una foto donde el ahora ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmaba que si no se frenaba el alza de la gasolina “podría haber un estallido social”. Lea: Atención: Precio de la gasolina subirá $600 este mes

Frank Sánchez, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena, mostró su preocupación por el alza. Le pidió al Gobierno de turno, implementar subsidios al servicio público para que el impacto sea menor. “Hemos venido reiterando que el aumento de la gasolina es algo que nos perjudica. No podemos incrementar tarifas porque legalmente solo se puede hacer un incremento anual. Le exigimos al Gobierno para que busquen medidas de cómo nos subsidian el tema de la gasolina al transporte de pasajero individual, ya que está afectando nuestro bolsillo”, indicó Sánchez.

“Me parece que ese alza es un abuso. No estoy de acuerdo con ese aumento. El Gobierno de Petro había dicho que mensualmente iban a subir $200, pero ahora subieron $600. ¡Esto es un abuso! Vamos aumentar las tarifas si sigue subiendo el precio de la gasolina. Es decir, la tarifa que tenemos en $10 mil la pasaremos a $12 mil y el pueblo es quien finalmente saldrá perjudicado”, indicó Ronald Vega, taxista.

“Los administradores de taxis también aumentan las tarifas al conductor. Estamos condenados a desaparecer”, agregó Sánchez.

Por su parte, Dairo Arévalo, miembro del Comité de Motociclistas aseguró que el alza asfixiará a los colombianos de clases menos favorecidas: “Nos vemos afectados en el alza excesiva de la gasolina. Hoy vale $600 más, por eso le pedimos al Gobierno que meta la mano porque va a llegar un momento en el que no vamos a aguantar esa carga económica. La moto es un medio de transporte para las personas que no somos pudientes. Pedimos que se tenga una tarifa diferencial para los motociclistas”.

Los conductores de carros particulares también pegaron el grito en el cielo, Wilmar Mendoza indicó: “Ese hecho no solo es un golpe a la clase media sino a todos los estratos sociales del país porque indirectamente afectará todo. Me parece que se deberían crear políticas conscientes de la realidad que pueden traer esos aumentos. Analizar los pro y los contras para mirar si es peor la cura que la enfermedad. El alza nos hace más pobres y afecta a los que tienen y no tienen carros”.