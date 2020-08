Tcherassi Hotels no seguirá en Cartagena

Ella recordó que hace 12 años anunció la creación de su extensión de marca Tcherassi Hotels para poder trasladar su visión de lujo casual a los espacios. “Desde su apertura en el 2009, el primer hotel ubicado en Cartagena de Indias se coinvirtió en un punto de referencia obligada de la prensa, tanto nacional como internacional, logrando premios y reconocimientos de la prensa especializada como Travel + Leisure y Condé Nast Traveler”.

“La apertura de Tcherassi Hotels es considerado uno de los factores que contribuyeron a la consolidación de Cartagena como destino internacional, otorgándole a la oferta turística un componente de glamour y sofisticación que fue exaltado por medios como Vogue, Financial Times, Forbes, The New York Time y Architectural Digest. El éxito fue tal que este proyecto dio paso a un segundo hotel en la ciudad que abrió sus puertas siete años después”, dice más adelante el comunicado.

“A todos los que nos acompañaron a lo largo de 10 años, gracias”, termina diciendo.