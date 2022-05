“Temo por mi vida”: edil denuncia amenazas

Mientras sesionaba en la sede de la Alcaldía Local 2, que funciona en la Casa de Justicia del barrio Chiquinquirá, varios simpatizantes del edil Juan Carlos Molina, presidente de la JAL, realizaban un plantón en las afueras del lugar para exigir garantías de seguridad, ya que el miembro de esa corporación denunció que ha sido víctima de amenazas. “Estamos apoyando al presidente de la JAL porque desde la semana pasada ha venido recibiendo amenazas. Le decían que le bajara el volumen y que fuera despacio porque se estaba metiendo con el jefe”, dijo Pedro Meléndez, miembro de Asojac y delegado de la JAC de La María. Y continuó: “Cuando al alcalde local Andy Reales lo suspendieron en diciembre, designaron a un mandatario encargado y fueron aprobados $3.200 millones, pero cuando nuevamente vuelve -Reales- se hizo una modificación y dejaron ese saldo en cero para invertirlo supuestamente en capacitaciones. (...) Como Juan Carlos no estuvo de acuerdo y no votó esa modificación, se desencadenó todo este problema”. (Lea: Controversia por la contratación en alcaldía de la Localidad 2) El Universal contactó al presidente de la JAL, quién confirmó que teme por su vida. “Recibí una llamada en la que me amenazaron. Me dijeron que le bajara dos rayas, que ojo que con lo que estoy hablando porque estoy pasado. Esas palabras me preocuparon y puse la denuncia ante la Fiscalía contra personas indeterminadas y un supuesto Johnny Mecánico, que me aparece identificado en la aplicación que yo tengo en mi celular”, aseguró Molina.

El denunciante señaló que esta semana su esposa recibió una llamada que encendió aún más las alarmas. “Ayer -domingo- recibimos una llamada bastante extraña y en uno de los apartes dejan un mensaje entre líneas, diciéndole que ella no vive en Sincelejo -ella dijo que vivía en esa ciudad- y que vivía aquí en Cartagena. Le dijeron que tenían identificados a todos sus familiares”. Molina responsabilizó a un compañero si algo le llegase a suceder: “En la denuncia narro todo lo que me está pasando, pero también responsabilizo al edil Pedro Aponte porque con él he tenido unos inconvenientes, ya que no se cansa de insultarme. En el chat institucional no me baja de perro&%$, hiju&%$, sucio y desleal. Yo lo hago responsable si me pasa algo”.

De acuerdo con el funcionario, los inconvenientes habrían empezado por una modificación presupuestal que no aprobó porque recientemente habían aprobado el presupuesto que se debatió con las comunidades a través de audiencias.

“Las comunidades exigían que hicieran más infraestructura en esta vigencia y quedaron determinados $3.200 millones para vías”, acotó. Molina reiteró que al volver Reales, este presentó la modificación porque supuestamente se habría cometido un error en unos parágrafos que determinaban los proyectos a realizar, como pavimentaciones en La Candelaria, La María y El Pozón. “Él -Andy- decía que era una extralimitación de funciones, pero el alcalde encargado fue quien sancionó el proyecto y con eso le da legalidad a los parágrafos. Ellos no derogaron los parágrafos, lo que hicieron fue traslados presupuestales a otros rubros. De ahí empiezo a tener diferencias con Aponte, porque él decía que habíamos cometido un error”, concluyó.

Respondió Aponte