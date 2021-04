¡Tenga en cuenta! Hoy no hay pico y cédula en Cartagena

Toque de queda si está vigente

Es de precisar que el Decreto 0406 en el que se instauraron otras restricciones con el fin de contener el aumento de los casos de COVID-19 tiene vigencia hasta el 22 de abril.

En este se estableció el toque de queda de domingo a jueves entre las 10 p.m. y las 5 a.m., y viernes y sábado desde la medianoche hasta las 5 a.m. Lo que quiere decir que hoy luego de las 10 de la noche las personas no deben estar en las calles.

También se mantiene la prohibición para el consumo de alcohol en tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras, y el uso de playas en una sola jornada, desde 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.