“Tiene con qué, pero no le quiere dar a sus hijos”: denuncian a pastor cristiano

“No es fácil conseguir las medicinas, mantener sus estudios, no es fácil querer darle todo a los niños y no poder, él tiene con qué, pero no quiere, sólo le pido que responda”, expresó Romero entre lágrimas.

Cuenta que ha interpuesto múltiples denuncias en contra de su expareja por incumplimiento en el pago de la manutención, el no velar por el bienestar de los suyos, además de una orden de alejamiento preventiva por presuntas conductas agresivas por parte de este, órdenes que, según Romero, el hombre no ha cumplido a cabalidad.

“El problema radica en que ella no deja que yo salga con mis hijos. A raíz de eso han sucedido una serie de eventos que no son para nada favorables con los niños”, contó.