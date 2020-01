“Tiene servicios públicos deficientes”: directora Cárcel de Mujeres

“En la cárcel no estamos teniendo un servicio de luz eficiente ni eficaz, lo que hace que no tengamos condiciones de trabajo dignas, la luz está llegando de manera parcial y no en todos los pisos, por su parte el agua corre por motobomba y llega por tanque elevado, eso quiere decir que si no hay luz, no hay agua”, afirmó.

Sin embargo dio un parte de tranquilidad asegurando que “los dueños del establecimiento han estado abiertos al diálogo y se encuentran trabajando sin pausa para solucionar esta problemática, mientras los funcionarios y las mujeres de la cárcel esperamos tener un servicio óptimo en el menor tiempo posible”.