¡Tintililillo! Cartageneros celebran Ángeles Somos este 1 de noviembre

“Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo limosnas pa´ nosotros mismos. ”Tintililillo tintililillo cinco pesos pa mi bolsillo”, cantan los niños en Cartagena todos los 1 de noviembre, buscando de casa en casa los ingredientes para preparar el tradicional sancocho de Ángeles Somos.

Este primero de noviembre la tradicional celebración se tomó las calles de los barrios más populares de Cartagena. “No te rías no te rías que la mochila está vacía, no te late, no te late saca el bollo del escaparate, no te escondas, no te escondas pues te tiro con la honda”, cantaron los niños, quienes además recibieron la invitación del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y las Lanceras Comunitarias candidatas al Reinado de la Independencia, para celebrar la ocasión con un sancocho comunitario.

Celebración

La celebración de Ángeles Somos se remonta a la época colonial y tuvo gran importancia en los territorios dominados por la corona española. Fue instaurada por el papa Gregorio IV, quien denominó el 1 de noviembre como el Día de todos los Santos en contraposición a la noche de brujas del 31 de octubre.

Así se celebró la ocasión en algunos barrios:

El Campestre