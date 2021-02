Toque de queda los domingos en Cartagena ahora será de 2 a.m. a 5 a.m

Este viernes la Alcaldía de Cartagena expidió el decreto 0168 por medio del cual se modifica el horario del toque de queda en la ciudad. Con el cambio, los cartageneros ahora podrán estar en la calle hasta las 2 a.m. del domingo.

Antes, la medida del toque de queda, restringía la circulación de personas de 12 a.m. a 5 a.m. de domingo a jueves; y de 2 a.m. a 5 a.m. los viernes y sábados, pero ahora también los domingos se aplicará este último horario.

El cambio obedece a la intención de la Alcaldía de propiciar la reactivación económica del Distrito tras la pandemia de coronavirus. La medida rige hasta el próximo 1 de marzo.