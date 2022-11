¿Torturas? Así son las terapias de conversión para gays en Cartagena

El Universal obtuvo el testimonio de Fernando Meza, un joven cartagenero que vivió esta experiencia luego de haberle contado a su familia sobre su inclinación sexual. “Yo fui honesto con mi mamá, le dije que no me gustaban las mujeres y que me ayudara a hablar con mi papá, lo que ella hizo fue que se lo dijo y la cosa se puso peor, en la casa el ambiente estaba turbio, nadie tocaba el tema, pero yo sabía que estaban incómodos conmigo”, relató.

Sin embargo, las cosas no se quedaron así, pasadas dos semanas, Fernando fue llevado a un lugar que no conocía. “Me levanté porque íbamos a salir y cuando veo es que me dicen que voy para un retiro. Me pusieron una venda en los ojos y me dijeron que no podía saber para dónde iba. Cuando llegué, vi que era como una finca silenciosa y al igual que yo había otros jóvenes en el supuesto retiro”, aseveró Meza.

Wilson Castañeda cuenta que “hace aproximadamente cuatro años, en el municipio de Turbaco, algunas escuelas de padres de familia asistían a charlas por parte de supuestos expertos de la salud mental, donde tocan estos temas y ofrecían estos servicios. Hasta el momento no hemos conocido el lugar, pero si se han reportado quejas”.