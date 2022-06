Déficit de Transcaribe no deja progresar al sistema

Los operadores Transambiental y Sotramac también expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema y solicitaron acciones urgentes para poder contener la crisis.

“Si no hay un plan de acción o unas mesas de trabajo que garanticen la sostenibilidad de Transcaribe, el sistema va a llegar a su parálisis total (...). Esto hace que el problema se traslade a los usuarios porque lo que vemos en las vías con personas que esperan 40 y hasta 50 minutos por buses que no van a pasar porque están parqueados y no tienen cómo hacerles mantenimiento”, indicó Mauricio Sandoval, representante de Transambiental.

Por otro lado, Sebastián Nieto, representante de Sotramac, señaló que debe implementarse un plan de choque para evitar la parálisis de Transcaribe.

“Es muy importante que pasemos del discurso a la acción y que veamos planteamientos claros de la Secretaría de Hacienda en cuanto a transferencias presupuestales que permitan cubrir ese déficit. Estamos en una crisis de movilidad”, expresó Nieto.

Por esta razón pidió más compromiso al Gobierno distrital para garantizar que Transcaribe no interrumpa su operación y por el contrario mejore el servicio que ofrece a los cartageneros.