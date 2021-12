Transcaribe aclara dudas sobre “taquilla a bordo” en ruta de fin de año

Ayer el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe anunció que para fin de año iban a implementar una ruta especial denominada E2022 que operará entre estación Chambacú y Bocagrande desde las 9 p.m hasta la 1 a.m del 1 de enero de 2022. Sin embargo, surgieron inquietudes sobre la opción de “taquilla a bordo” para usuarios que no tengan tarjetas o no tengan saldo. (Lea: Conozca el horario de ruta especial de Transcaribe para el 31 de diciembre)