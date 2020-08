Tras 34 horas, recogen cadáver en el barrio La Esperanza

El fin de semana fue angustioso y caótico para los moradores de la calle Pablo Emilio Bustamante en el barrio La Esperanza, ya que un vecino falleció repentinamente y su cuerpo fue levantado después de un día y medio.

De la víctima, cuyo nombre era Álvaro Madera, se supo que era trabajador en el Mercado de Bazurto y llegó a mediodía del sábado a su lugar de residencia en dicha calle y se acostó a reposar, pero no volvió a levantarse. A eso de la 1 de la tarde, después de tocarle la puerta y no obtener respuestas, los dueños de la casa descubrieron que no tenía vida. Desde entonces dieron aviso a las autoridades para que hicieran el levantamiento, pero esto solo fue posible a las 10 de la noche del día domingo, después de que los vecinos y líderes comunales hicieran un llamado desesperado al Distrito porque el estado de descomposición del cadáver era bastante avanzado.

La situación fue tan caótica que los moradores de las cuatro viviendas alrededor no soportaron los fuertes olores y tuvieron que desocuparlas y quedarse cerca vigilando mientras todo se resolvía.